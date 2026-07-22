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22 июля, 18:19

Дело Орбана живёт: Будапешт снова сказал «нет» мечтающим о ЕС Киеву и Кишинёву

Венгрия не дала открыть два переговорных блока о вступлении Украины в ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Венгрия отказалась утверждать результаты экспертизы двух переговорных блоков для Украины и Молдовы на пути в Евросоюз. Об этом пишет «Страна.ua».

Заседание рабочей группы Совета ЕС проходило сегодня, и на нём рассматривались блоки «Внутренний рынок» и «Конкурентоспособность». Делегаты наложили вето на оба документа, из-за чего дальнейший процесс отложен как минимум до первого сентября.

Это не первая попытка Брюсселя снять вето. Ещё 17 июля состоялось аналогичное обсуждение, где Венгрия согласилась одобрить третий блок только для Кишинёва, но выступила категорически против обоих пунктов для Киева.

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Сейчас в графике интеграции возникла заметная пауза. Сдвиг сроков стал серьёзной неудачей для Ирландии, которая сейчас председательствует в Совете ЕС.

Дублин активно стремился согласовать оба раздела до начала летних каникул, но план провалился. Преодолеть позицию венгерской стороны ирландскому председательству пока не удалось.

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Никита Никонов
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