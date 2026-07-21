Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что намерения Запада по вводу войск на Украину носят абсолютно реальный характер. По его словам, это не фантазии, а конкретные планы, которые вынашивают в странах ЕС и НАТО.

Москва внимательно следит за подготовкой учений «коалиции желающих» в Польше. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял о создании франко-британских экспедиционных сил численностью до 50 тысяч человек для гарантий соблюдения прекращения огня.

«К сожалению, такая настырность европейских руководителей укладывается в общую канву нынешних милитаристских настроений», — заявил представитель Кремля журналистам. В Москве выражают глубокое сожаление из-за конфронтационного курса Брюсселя.

Размещение иностранных контингентов рассматривается Россией как прямая угроза собственной безопасности. Кремль не может позволить инфраструктуре Североатлантического альянса расположиться вплотную к российским рубежам

«Коалиция желающих» — это неформальное объединение стран, главным образом европейских, созданное в 2025 году для координации поддержки Украины. В него вошли государства, готовые добровольно участвовать в поставках вооружений, обучении украинских военных, оказании финансовой помощи, а также обсуждении возможных гарантий безопасности после завершения боевых действий. Коалиция действует вне рамок НАТО и Евросоюза, что позволяет её участникам самостоятельно определять формат и объём своего участия.

Ранее Мария Захарова заявила, что размещение воинских контингентов стран «коалиции желающих» на украинской территории неприемлемо. Дипломат подчеркнула, что подобные действия в Москве расценят как иностранную интервенцию. По её словам, это напрямую увеличит угрозы для безопасности государства.