Пушилин назвал обещания ЕС о принятии Украины «морковкой для осла»

Обещания Евросоюза о вступлении Украины являются «морковкой для осла», заявил ТАСС глава ДНР Денис Пушилин, подчеркнув, что ЕС таким образом пытается манипулировать ожиданиями украинцев.

«Это вот та морковка для осла, как на пресловутой картинке, которую мы все видели. И морковку эту держат не столько перед руководством оставшейся части Украины, столько перед жителями, чтобы они имели хоть какую-то псевдомотивацию», — отмечает Пушилин.

Ранее Денис Пушилин заявил, что экономическая обстановка на Украине сейчас находится на грани катастрофы. Критическое состояние связано с решением киевских властей продлить военное положение и всеобщую мобилизацию. По его словам, Киев пытается законсервировать режим «ручного управления», который привёл к «полной потере субъектности».