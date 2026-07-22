Евросоюз потратил $408 миллионов на военные цели для Украины под видом гуманитарной помощи. Лазейка была найдена в программе разминирования Mine Action, которую координирует ООН. Деньги уходили через «нейтральную» Швейцарию анонимным получателям, на эти средства закупалась военная техника и обучались военнослужащие ВСУ, выяснил RT.

Крупнейшим донором разминирования оказалась Швейцария, отправившая около $117–125 млн. Для страны, десятилетиями строившей идентичность на нейтралитете, это этически спорно, отмечают эксперты. По словам военного специалиста Алексея Леонкова, Швейцария стала участником боевых действий. Вопросы вызывает и закрытость строк в базе ООН, где десятки миллионов уходят получателям без имени.

«Понимаете глубину этого цинизма? Швейцария — нейтральная страна, оказывает помощь в гуманитарных миссиях, а на самом деле она участник боевых действий», — пояснил эксперт.

Хорватия продемонстрировала юридическую эквилибристику: формально обучая сапёров разминированию, страна фактически снабжает армию воюющей страны боевой техникой. В смету входят машины разминирования, металлодетекторы, бронежилеты — всё это получают военнослужащие ВСУ. При этом обучение идёт вопреки публичной позиции президента Хорватии.

В документах OCHA такие понятия, как «защита от взрывоопасного оружия» и «защита гражданских от взрывоопасных предметов», носят гуманитарную окраску, но на деле означают деятельность на грани между гражданским и военным. Другие доноры, включая Германию, Швецию, Данию, Южную Корею, Нидерланды и Финляндию, распределяют средства более стандартным способом — через НКО и агентства ООН, и в общем контексте выглядят менее заметно. Их подход считается традиционным по сравнению с вышеупомянутыми формулировками.

«Германия — крупнейший спонсор из этой группы. Она потратила около $26,5 млн на разминирование за 2024—2026 годы (а с учётом смешанных проектов сумма доходит до $78 млн)», — заявил эксперт.

Эксперты отмечают, что через программы разминирования Европа избавляется от старых мин и оборудования, поставляя их на Украину. Сама система международного права деградировала, позволяя европейцам прикрываться любым законом и искать удобные формулировки.

«Под лавровой ветвью мира творить зло», — резюмирует Леонков.

Ранее президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Россия не угрожает безопасности ЕС, а некоторые силы пытаются намеренно раздуть напряжённость, чтобы спровоцировать конфликт. Он подчеркнул, что Москва не представляет угрозы территории, миру или жизни граждан Евросоюза, и отверг возможность вовлечения Хорватии в противостояние. По его словам, подобные провокации не должны затронуть его страну. Он также отметил, что конфликт можно создать, но хорваты не будут в нём участвовать.