Президент Хорватии Зоран Миланович заявил о попытках некоторых сил усилить напряжённость между Россией и Евросоюзом. По его словам, Москва не представляет угрозы для безопасности европейских стран, а вовлечение Хорватии в возможное противостояние невозможно.

Заявление глава государства сделал 20 июля, подчеркнув, что нынешняя ситуация вокруг отношений России и ЕС может быть использована для разжигания нового конфликта.

«Со стороны России нет никакой угрозы территории, безопасности, миру или жизни граждан ЕС. Но конфликт можно спровоцировать, и некоторые люди отчаянно этого хотят. И кого они думают мобилизовать для этого, хорватов? Этого не произойдёт», – заявил Миланович.

Президент Хорватии также дал понять, что выступает против вовлечения страны в любые действия, которые могут привести к дальнейшему росту напряжённости в Европе. По его мнению, необходимо избегать шагов, способных расширить существующие противоречия.

Ранее Life.ru писал, что в Хорватии заявили о трансформации конфликта на Украине в противостояние России и Запада. В публикации издания Advance отмечалось, что Москва рассматривает происходящее как борьбу с западными странами через украинскую территорию. Авторы материала также обратили внимание на то, что длительное противостояние создаёт серьёзные последствия не только для России, но и для государств, участвующих в поддержке Киева.