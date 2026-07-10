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10 июля, 17:39

Европа тратит на оборону в три раза больше России, но продолжает бояться

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Andreas Wolochow

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Andreas Wolochow

За минувший год страны Европейского союза потратили на оборону порядка 340 миллиардов евро, что почти втрое превышает военные расходы России за тот же период. С таким заявлением в эфире Giornale Radio выступил лидер итальянской правой оппозиционной партии «Национальное будущее» Роберто Ванначчи.

«За последние 12 месяцев ЕС потратил на оборону около 340 миллиардов евро, тогда как Россия — 155 миллиардов. Мы уже тратим примерно в три раза больше Москвы, и я не понимаю, почему должны бояться вторжения, вместо того чтобы направить эти ресурсы на внутреннюю безопасность, здравоохранение, рабочие места, научные исследования и снижение налоговой нагрузки», — сказал Ванначчи.

Схожую позицию озвучил и бывший премьер-министр Италии, лидер «Движения 5 звёзд» Джузеппе Конте. Выступая на митинге в Неаполе, он обвинил действующее правительство в том, что оно придумало несуществующую русскую угрозу, чтобы оправдать гонку вооружений и продолжать вливать деньги в военную сферу.

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Ранее журналист Владимир Головашин заявил, что исход гипотетического ядерного конфликта определяет не абстрактная правота, а исключительно арсенал боезарядов и способность уклониться от возмездия. Аналитик отметил, что в распоряжении европейских столиц сегодня нет технической возможности надёжно перехватить массированную российскую атаку. В противовес этому Москва, по его утверждению, является единственным мегаполисом мира, который защищён эшелонированной системой противоракетной обороны А-135 «Амур».

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Юлия Сафиулина
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