Лидеры ЕС не смогли вывезти из Турции оружие от Эрдогана

Необычный подарок от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана оказался неожиданной проблемой для европейских политиков. После саммита НАТО в Анкаре лидеры Евросоюза не смогли забрать с собой вручённое им оружие из-за строгих правил безопасности.

Как сообщает Politico со ссылкой на источники, Эрдоган подарил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, главе Евросовета Антониу Коште и другим участникам встречи пистолеты с гравировкой и боевыми патронами.

Однако при подготовке к вылету охрана Кошты изъяла подарок для дополнительной проверки. Европейские чиновники пояснили, что такое оружие не соответствует ограничениям Бельгии, где расположены основные институты Евросоюза.

По данным издания, вероятность того, что фон дер Ляйен и Кошта смогут оставить пистолеты у себя, крайне мала. Британский премьер Кир Стармер и глава Правительства Нидерландов Роб Йеттен также решили не перевозить оружие после завершения саммита. Подарки планируется оставить перед вылетом, после чего их должны привести в небоеспособное состояние в соответствии с требованиями безопасности.

Ранее Life.ru писал, что Эрдоган заявил о готовности Турции вновь организовать переговоры России и Украины. Президент отметил, что Анкара с самого начала конфликта выступала за дипломатическое решение и готова снова предоставить площадку для диалога. По его словам, Турция продолжает считать переговоры единственным путём к устойчивому миру.