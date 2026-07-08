Захарова заявила о сохранившихся разногласиях внутри НАТО после саммита

Саммит НАТО в Анкаре не смог устранить разногласия между странами альянса. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя итоги встречи лидеров блока.

По её словам, несмотря на попытки руководства НАТО представить переговоры как важный исторический этап, добиться единства по ключевым вопросам не получилось.

«Как ни пытался генеральный секретарь Североатлантического блока Марк Рютте представить саммит «эпохальным» в истории альянса, ничего из этого не вышло», – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Представитель МИД РФ заявила, что генсеку НАТО не помогли даже его дипломатические усилия для достижения согласия между союзниками. По её оценке, внутренние противоречия между странами блока сохранились.

«Тефлоновому Марку», как называют генсека, не пригодились его коммивояжёрские навыки, чтобы сгладить острые углы в отношениях между союзниками по НАТО», – отметила Захарова.

Саммит НАТО проходил в Анкаре 7-8 июля. В нём приняли участие главы государств и правительств стран – членов альянса, а одной из центральных тем обсуждения стала дальнейшая поддержка Украины.

Ранее Life.ru писал, что Зеленский назвал хорошими переговоры с Трампом на саммите НАТО. Главарь Украины сообщил о встрече с американским лидером на полях саммита в Анкаре. По словам Зеленского, стороны обсуждали усиление украинской системы противовоздушной обороны и дальнейшие дипломатические шаги. Он заявил, что рассчитывает на продолжение совместной работы с Вашингтоном и отметил важность поддержки со стороны США.