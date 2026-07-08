Киевский главарь Владимир Зеленский и американский лидер Дональд Трамп провели переговоры на полях саммита в Анкаре. Встреча, как сообщил экс-комик, была посвящена практическим шагам по укреплению обороноспособности и активизации дипломатических усилий.

Глава киевского режима поблагодарил американского коллегу за пристальное внимание к вопросам усиления противовоздушной обороны Украины. Эта тема, по его оценке, является ключевой.

«Хорошая встреча с президентом Трампом и его командой. Благодарен за важный акцент на укреплении противовоздушной обороны Украины, чтобы усилить защиту жизней», — написал Зеленский.

В ходе беседы стороны также затронули инициативы, направленные на улучшение переговорных позиций Киева. Зеленский выразил надежду на оперативную проработку всех озвученных предложений профильными ведомствами обеих стран.

«Мы также говорили о дипломатии: стараемся сделать так, чтобы она сработала. Продолжим продуктивно работать, чтобы это произошло», — добавил Зеленский.