Зеленский назвал хорошими переговоры с Трампом на саммите НАТО
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Киевский главарь Владимир Зеленский и американский лидер Дональд Трамп провели переговоры на полях саммита в Анкаре. Встреча, как сообщил экс-комик, была посвящена практическим шагам по укреплению обороноспособности и активизации дипломатических усилий.
Глава киевского режима поблагодарил американского коллегу за пристальное внимание к вопросам усиления противовоздушной обороны Украины. Эта тема, по его оценке, является ключевой.
«Хорошая встреча с президентом Трампом и его командой. Благодарен за важный акцент на укреплении противовоздушной обороны Украины, чтобы усилить защиту жизней», — написал Зеленский.
В ходе беседы стороны также затронули инициативы, направленные на улучшение переговорных позиций Киева. Зеленский выразил надежду на оперативную проработку всех озвученных предложений профильными ведомствами обеих стран.
«Мы также говорили о дипломатии: стараемся сделать так, чтобы она сработала. Продолжим продуктивно работать, чтобы это произошло», — добавил Зеленский.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявлял, что у него сложились прекрасные отношения с Владимиром Зеленским, и не исключал, что нынешний контакт между ними может стать лишь началом более тесного взаимодействия. Однако, как стало известно, значительная часть их встречи была посвящена вовсе не украинской повестке, а ситуации вокруг Ирана. А в Госдуме заявили, что Зеленский не достиг желаемого на саммите НАТО в Анкаре.
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