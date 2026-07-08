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8 июля, 15:12

В Госдуме заявили, что Зеленскому не удалось добиться желаемого на саммите НАТО

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Владимир Зеленский не получил желаемого результата на саммите НАТО в Анкаре, несмотря на террористические атаки и пропагандистские заявления. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал первый зампред комитета Госдумы Алексей Чепа.

По словам парламентария, Киев использовал все средства, включая удары по Омску и другим регионам, но ожидаемого эффекта не достиг. Зеленский не участвовал в сессии, а лишь присутствовал на торжественном ужине — в первую очередь из-за позиции США.

Чепа выразил уверенность, что поддержка Киеву будет формально продекларирована, но шансов продолжить конфликт по своему сценарию у главаря киевского режима становится всё меньше.

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Ранее сообщалось, что саммит НАТО в Анкаре завершился самой краткой за 25 лет декларацией. В документе нашу страну обозначили как якобы долгосрочную угрозу и пообещали Украине €70 млрд в 2026 году. Средства направят на вооружения, подготовку и иную помощь.

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Дарья Нарыкова
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