Политолог объяснил, может ли теракт в Монако «подорвать» Киев на саммите НАТО
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Покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако вряд ли отразится на повестке саммита НАТО в Анкаре, полагает заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.
По его словам, для альянса этот эпизод остаётся локальной историей, а не фактором, способным изменить позицию участников. Саммит является плановым мероприятием, у лидеров стран НАТО уже есть заранее определённые задачи.
Главные темы переговоров связаны с финансированием, стратегическим планированием и военным развёртыванием, в том числе в контексте Украины. Поэтому события в Монако не повлияют ни на ход саммита, ни на итоговые решения альянса, подчеркнул собеседник NEWS.ru.
«Никакие события не изменят структуру финансирования Украины. Ничего не будет. Это более глобальные стратегические вопросы», — заключил политолог.
Примечательно, что на саммите НАТО Украина отвергла предложенный президентом США Дональдом Трампом план по урегулированию конфликта. Политолог уже объяснил, почему Зеленский отказался от плана Трампа.
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