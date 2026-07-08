Политолог объяснил, может ли теракт в Монако «подорвать» Киев на саммите НАТО

Покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако вряд ли отразится на повестке саммита НАТО в Анкаре, полагает заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

По его словам, для альянса этот эпизод остаётся локальной историей, а не фактором, способным изменить позицию участников. Саммит является плановым мероприятием, у лидеров стран НАТО уже есть заранее определённые задачи.

Главные темы переговоров связаны с финансированием, стратегическим планированием и военным развёртыванием, в том числе в контексте Украины. Поэтому события в Монако не повлияют ни на ход саммита, ни на итоговые решения альянса, подчеркнул собеседник NEWS.ru.

«Никакие события не изменят структуру финансирования Украины. Ничего не будет. Это более глобальные стратегические вопросы», — заключил политолог.