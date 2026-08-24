Армению предупредили о риске «исчезновения с политической карты» после выхода из ОДКБ

Выход Армении из ОДКБ не сделает республику безопаснее и может оставить её без надёжной защиты в случае внешнего конфликта, предупредил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. По его мнению, альтернативные внешнеполитические ориентиры Еревана гарантий не дают.

«Если в Армении рассчитывают на Турцию, то понятно, чем это грозит — по сути, исчезновением государства с политической карты», — заявил собеседник NEWS.ru.

Ставку на Францию сенатор также назвал ненадёжной. По его оценке, Париж ограничивается заявлениями о поддержке, реально обеспечить для Армении необходимый уровень безопасности он не может.

Напомним, ранее Никол Пашинян заявил, что был бы очень доволен исключением Армении из ОДКБ. В Кремле данную формулировку сочли странной, однако подчеркнули, что Армения может выйти из ОДКБ, если больше не нуждается в членстве.