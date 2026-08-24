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Регион
24 августа, 14:54

Армению предупредили о риске «исчезновения с политической карты» после выхода из ОДКБ

Сенатор Джабаров: Выход из ОДКБ не повысит безопасность Армении

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Выход Армении из ОДКБ не сделает республику безопаснее и может оставить её без надёжной защиты в случае внешнего конфликта, предупредил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. По его мнению, альтернативные внешнеполитические ориентиры Еревана гарантий не дают.

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«Если в Армении рассчитывают на Турцию, то понятно, чем это грозит — по сути, исчезновением государства с политической карты», — заявил собеседник NEWS.ru.

Ставку на Францию сенатор также назвал ненадёжной. По его оценке, Париж ограничивается заявлениями о поддержке, реально обеспечить для Армении необходимый уровень безопасности он не может.

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Напомним, ранее Никол Пашинян заявил, что был бы очень доволен исключением Армении из ОДКБ. В Кремле данную формулировку сочли странной, однако подчеркнули, что Армения может выйти из ОДКБ, если больше не нуждается в членстве.

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Борис Эльфанд
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