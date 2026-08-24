Странная формулировка: В Кремле ответили Пашиняну на слова об исключении Армении из ОДКБ

Дмитрий Песков прокомментировал заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна об ОДКБ и намерении вступить в Евросоюз. Представитель Кремля отметил, что такие шаги Еревана чреваты противоречиями.

Пресс-секретарь президента РФ признался, что ему сложно понять формулировку Пашиняна — «был бы доволен, если бы его исключили». Если национальные интересы Армении больше не требуют участия в этой структуре, то республика вправе выйти из неё, отметил Песков.

При этом он подчеркнул, что до сих пор от армянской стороны звучали заявления о заморозке членства без планов покидать объединение.

Касаясь перспективы подачи заявки в ЕС, спикер Кремля посоветовал вспомнить опыт Турции и ряда других государств. Их обращения рассматриваются десятилетиями, и, по выражению Пескова, «воз и ныне там».

Представитель Кремля также напомнил о важном аспекте, озвученном ранее президентом Владимиром Путиным. После подачи документов Еревану придётся приводить законодательство в торговой, фитосанитарной и таможенной сферах к стандартам ЕС.

Эти нормы не совпадают с теми, что приняты в ЕАЭС. Представитель Кремля предупредил, что процесс приведёт к глубоким противоречиям, которые навредят самой Армении.

По этой причине на последнем саммите ЕАЭС главы государств призвали армянскую сторону провести референдум, заключил Песков.