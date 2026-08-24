Пашинян заявил, что будет очень доволен в случае исключения Армении из ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что будет очень доволен в случае исключения страны из Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). С таким заявлением политик выступил во время представления в парламенте правительственной программы на 2026–2031 годы.

Глава кабмина подчеркнул, что активизации взаимодействия с военным блоком не будет. Он также отметил, что вопрос членства республики обсуждается внутри самой организации. По словам Пашиняна, устав допускает исключение государства из состава участников, и такой шаг со стороны союзников он воспринял бы положительно.

Ранее, в июне, глава российского МИД Сергей Лавров упоминал о наличии у Еревана задолженности по взносам. В связи с этим в объединении могут рассмотреть применение положений устава к странам, не выполняющим финансовые обязательства.

В состав ОДКБ на данный момент входят шесть государств: Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Отношения Армении и ОДКБ в настоящее время переживают период фактической паузы: с 2024 года Ереван заморозил своё участие в деятельности организации, не выплачивает членские взносы и не направляет своих представителей в руководящие органы. Поводом для такого шага послужила, по оценке армянской стороны, недостаточная реакция ОДКБ на события 2022–2023 годов на границах республики, когда, как отмечается, запрошенная поддержка ограничилась вербальными заявлениями. В то же время в ОДКБ подчёркивают, что Армения формально остаётся полноправным членом союза, а возникшие вопросы рассматриваются в рамках уставных процедур, включая возможное обсуждение последствий несоблюдения финансовых обязательств.