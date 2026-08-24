Оверчук: Россия готова к диалогу с Арменией, но есть проблемы со стороны Еревана
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Россия готова к конструктивному диалогу с Арменией, однако есть определённые проблемы со стороны Еревана. Об этом заявил вице-премьер Алексей Оверчук в разговоре с журналистом Кремлёвского пула Александром Юнашевым.
Вице-премьер Оверчук заявил о готовности России к диалогу с Арменией. Видео © «Юнашев LIVE»
«Недавно [глава Минсельхоза] Оксана Лут встречалась с министром экономики Армении, обозначала эти проблемы. Должны выполняться требования фитосанитарного контроля», — отметил Оверчук.
По словам вице-премьера, речь идёт не о качестве продукции, а о различных нарушениях ветеринарных и фитосанитарных стандартов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Ограничения Россельхознадзора по армянской продукции, введённые поэтапно с мая по июль 2026 года на широкий спектр товаров (от цветов и овощей до молочной продукции и рыбы), объясняются системными нарушениями фитосанитарных и ветеринарных требований ЕАЭС и России. В качестве основных проблем называются отсутствие эффективной системы внутреннего контроля и прослеживаемости продукции у армянских производителей, использование сырья третьих стран и даже молока от больных животных, что, по мнению российской стороны, связано с последствиями административной реформы 2019 года, передавшей функции контроля непрофильному министерству экономики.
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