Оверчук: Россия готова к диалогу с Арменией, но есть проблемы со стороны Еревана

Россия готова к конструктивному диалогу с Арменией, однако есть определённые проблемы со стороны Еревана. Об этом заявил вице-премьер Алексей Оверчук в разговоре с журналистом Кремлёвского пула Александром Юнашевым.

Ограничения Россельхознадзора по армянской продукции, введённые поэтапно с мая по июль 2026 года на широкий спектр товаров (от цветов и овощей до молочной продукции и рыбы), объясняются системными нарушениями фитосанитарных и ветеринарных требований ЕАЭС и России. В качестве основных проблем называются отсутствие эффективной системы внутреннего контроля и прослеживаемости продукции у армянских производителей, использование сырья третьих стран и даже молока от больных животных, что, по мнению российской стороны, связано с последствиями административной реформы 2019 года, передавшей функции контроля непрофильному министерству экономики.