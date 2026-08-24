Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 августа, 07:48

Оверчук: Россия готова к диалогу с Арменией, но есть проблемы со стороны Еревана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maria lobakina

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maria lobakina

Россия готова к конструктивному диалогу с Арменией, однако есть определённые проблемы со стороны Еревана. Об этом заявил вице-премьер Алексей Оверчук в разговоре с журналистом Кремлёвского пула Александром Юнашевым.

Вице-премьер Оверчук заявил о готовности России к диалогу с Арменией. Видео © «Юнашев LIVE»

«Недавно [глава Минсельхоза] Оксана Лут встречалась с министром экономики Армении, обозначала эти проблемы. Должны выполняться требования фитосанитарного контроля», — отметил Оверчук.

По словам вице-премьера, речь идёт не о качестве продукции, а о различных нарушениях ветеринарных и фитосанитарных стандартов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Россельхознадзор ждёт от Армении отчёт о санитарных проверках
Россельхознадзор ждёт от Армении отчёт о санитарных проверках

Ограничения Россельхознадзора по армянской продукции, введённые поэтапно с мая по июль 2026 года на широкий спектр товаров (от цветов и овощей до молочной продукции и рыбы), объясняются системными нарушениями фитосанитарных и ветеринарных требований ЕАЭС и России. В качестве основных проблем называются отсутствие эффективной системы внутреннего контроля и прослеживаемости продукции у армянских производителей, использование сырья третьих стран и даже молока от больных животных, что, по мнению российской стороны, связано с последствиями административной реформы 2019 года, передавшей функции контроля непрофильному министерству экономики.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александр Юнашев
  • Новости
  • Армения
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar