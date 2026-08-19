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19 августа, 00:17

Россельхознадзор ждёт от Армении отчёт о санитарных проверках

Обложка © magnific / bublikhaus

Обложка © magnific / bublikhaus

Россия ожидает от Армении результаты расследования нарушений при поставках сельскохозяйственной продукции и чёткий алгоритм действий для соблюдения ветеринарных и фитосанитарных стандартов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом «Известиям» сообщили в Россельхознадзоре.

«Россельхознадзор ожидает от армянской стороны результаты расследования и информацию о принятых мерах, а также алгоритм действий, предложенный армянской стороной по соблюдению ветеринарных и фитосанитарных требований ЕАЭС», — заявили в ведомстве.
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Напомним, с начала мая Россия начала вводить ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Армении. Позднее глава Минсельхоза РФ Оксана Лут подчеркнула, что Ереван сможет возобновить поставки в прежних объёмах только при условии строгого соблюдения всех ветеринарных и фитосанитарных стандартов ЕАЭС.

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Артём Гапоненко
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