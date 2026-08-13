Россия назвала условия для снятия ограничений с армянского импорта

Россия может снять действующие ограничения на импорт ряда товаров из Армении при соблюдении производителями требований безопасности. Условия возобновления поставок назвал Минсельхоз РФ по итогам встречи главы ведомства Оксаны Лут с министром экономики Армении Геворгом Папояном.

Ввозимая продукция должна соответствовать ветеринарным и фитосанитарным нормам Евразийского экономического союза. Отдельное внимание российская сторона намерена уделять происхождению сырья, содержанию пестицидов и прослеживаемости поставок.

«Обеспечение безопасности сельхозпродукции, включая использование армянскими производителями собственного сырья, контроль за пестицидами, прослеживаемость поставок и другие обязательные требования является важнейшим условием возобновления импорта», — подчеркнули в Минсельхозе.

Сейчас ограничения затрагивают поставки из Армении ряда видов сельхозпродукции. В частности, ранее Россельхознадзор ограничивал ввоз цветов, сухофруктов, томатов, огурцов, перца, а также некоторых ягод и фруктов. Армянский премьер Никол Пашинян ранее заявлял, что даже после возможного снятия ограничений республика продолжит искать для своей продукции новые рынки сбыта.

Ранее Россия установила рекорд по закупке грузинской форели, импортировав её на $1,6 млн, что может быть связано в том числе с введёнными ограничениями на ввоз рыбы из Армении. Председатель правления ассоциации рыбопромышленников Валентин Балашов пояснил, что Грузия активно выращивает форель благодаря своим горным районам и подходящему климату.