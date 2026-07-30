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Регион
30 июля, 14:22

Рекордный импорт: В России нашли альтернативу рыбе из Армении

Россия установила рекорд по закупкам форели из Грузии на $1,6 млн

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия закупила у Грузии форели на $1,6 млн, что стало рекордом за всё время поставок. Рост импорта мог быть связан в том числе с ограничениями на ввоз рыбы из Армении.

Председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов объяснил URA.ru, что Грузия активно производит форель благодаря горной местности и подходящему климату.

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По словам эксперта, Россия также получает форель из Армении, Турции, Чили и Китая. Однако из-за сложной логистики импортная рыба часто оказывается дорогой.

При этом собственное производство в РФ тоже развивается. Крупные объёмы атлантического лосося и морской форели выращивают в Мурманской области, а по пресноводной форели лидирует Карелия.

«В России ежегодно последнюю пятилетку выращивается и морские, и пресноводные породы лососевых — около 120 тысяч тонн. Рынку нужно 150—160 тысяч тонн. Остальная часть компенсируется импортом», — заключил специалист.

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Ранее Россельхознадзор заменил импорт рыбы из Армении поставками из Ирана и Турции. Расширение числа поставщиков снижает риски дефицита отдельных категорий товаров. Такая модель делает систему снабжения более гибкой.

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Борис Эльфанд
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