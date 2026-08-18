Урожай есть, покупать некому: Армянские фермеры бастуют из-за тонн гниющих на складах персиков

Фермеры Армавирской области Армении перекрыли дорогу у села Ханджян, требуя решить проблему со сбытом урожая и предоставить поддержку напрямую сельхозпроизводителям. После акции они встретились с губернатором региона Ваграмом Хачатряном, сообщает армянский телеканал 24News.

Аграрии жалуются, что субсидии получают переработчики сухофруктов и экспортёры, тогда как сами производители остаются без помощи. На встречу с губернатором пришли около десяти компаний, которым государство компенсирует часть затрат на закупку персиков.

«Экспортёр есть, производитель сухофруктов будет закупать, заводы будут закупать, то есть ваша продукция не останется нереализованной. Цену на продукцию диктует рынок», — заявил Хачатрян на встрече с фермерами.

В ответ губернатору возразили, что заводы сейчас предлагают лишь 30 драмов (7 рублей) за килограмм, а перекупщики с фурами — около 100 (23 рубля). Один из аграриев рассказал, что переработчик готов брать персики по 170 драмов (40 рублей), но только пять тонн из его 20-тонного урожая. Остальное придётся отдавать гораздо дешевле.

Губернатор считает, что усиление конкуренции подтолкнёт закупочные цены вверх. По его словам, власти уже договорились о начале закупок с производителями сухофруктов и дополнительных возможностей сейчас не видят.

Всего в Армавирской области собрали около 25 тысяч тонн персиков. Половину планируют продать внутри страны, остальное — экспортировать или направить на переработку.