«Фабрика мира» задыхается: Китай произвёл слишком много товаров, которые некому продать

Китайская экономика приближается к ситуации, когда дальнейшее наращивание производства и экспорта может столкнуться с нехваткой спроса на мировом рынке. К такому выводу пришло издание Foreign Affairs. В 2025 году торговый профицит КНР достиг почти $1,2 трлн. При этом на Китай уже приходится около 30% мирового промышленного производства, а к 2030 году показатель может вырасти до 45%.

Особенно заметна проблема в автомобильной отрасли. Китайские предприятия способны выпускать около 25 млн электромобилей и гибридов в год, тогда как внутренний спрос оценивается примерно в 12 млн машин. Общие производственные мощности автомобильной отрасли достигают 55 млн автомобилей в год.

На фоне избытка продукции китайские компании продолжают наращивать выпуск даже при снижении рентабельности. Это усиливает торговые противоречия с другими странами: в ЕС уже действуют пошлины на китайские электромобили, а немецкий экспорт автомобилей в КНР за 2022–2025 годы сократился на 66%.

По оценке Foreign Affairs, если мирового спроса окажется недостаточно для китайского экспорта, страны могут начать активнее вводить торговые барьеры. Это способно ударить не только по КНР, но и по государствам, зависящим от поставок сырья: при предыдущем замедлении китайских инвестиций в 2012–2015 годах цены на медь упали более чем на 40%, на нефть — более чем на 60%, а на железную руду — более чем на 70%.

Ранее сообщалось, что электромобили в Китае служат владельцам в среднем 1,8 года (почти в 4,5 раза меньше бензиновых — 8,2 года) из-за быстрого развития технологий, из-за которого модели устаревают уже через 2–3 года, и резкого обесценивания — после трёх лет машина сохраняет лишь 43,35% цены. Парадоксально, но электрокары обновляются даже чаще смартфонов.