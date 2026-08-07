«Денежный бум» в КНДР: Союз с Россией резко увеличил доходы Пхеньяна

Доходы Северной Кореи от зарубежной деятельности в 2022–2026 годах достигли 22 млрд долларов, что примерно в четыре раза превышает показатель предыдущих четырёх лет. К таким выводам пришли аналитики Bloomberg Economics.

Расчёты основаны на анализе торговой статистики, спутниковых снимков, разведывательной информации и других открытых источников. Нынешний объём финансовых поступлений стал рекордным за всё время пребывания Ким Чен Ына у власти. Аналитики связывают рост доходов прежде всего с сотрудничеством России и КНДР.

Как утверждается в материале, значительную роль сыграла торговля с российской стороной, которую Bloomberg называет одним из ключевых источников поступлений. Кроме того, выросли объёмы сделок с Китаем.

Увеличение финансовых ресурсов отражается и на внутренней экономике страны. Со ссылкой на данные Южной Кореи агентство сообщает о росте экономики КНДР на 3,5% в прошлом году, а также указывает на активное строительство, распространение смартфонов и увеличение импорта из Китая товаров для досуга.