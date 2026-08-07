«Денежный бум» в КНДР: Союз с Россией резко увеличил доходы Пхеньяна
Bloomberg: Доходы КНДР за рубежом выросли в четыре раза благодаря России
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Доходы Северной Кореи от зарубежной деятельности в 2022–2026 годах достигли 22 млрд долларов, что примерно в четыре раза превышает показатель предыдущих четырёх лет. К таким выводам пришли аналитики Bloomberg Economics.
Расчёты основаны на анализе торговой статистики, спутниковых снимков, разведывательной информации и других открытых источников. Нынешний объём финансовых поступлений стал рекордным за всё время пребывания Ким Чен Ына у власти. Аналитики связывают рост доходов прежде всего с сотрудничеством России и КНДР.
Как утверждается в материале, значительную роль сыграла торговля с российской стороной, которую Bloomberg называет одним из ключевых источников поступлений. Кроме того, выросли объёмы сделок с Китаем.
Увеличение финансовых ресурсов отражается и на внутренней экономике страны. Со ссылкой на данные Южной Кореи агентство сообщает о росте экономики КНДР на 3,5% в прошлом году, а также указывает на активное строительство, распространение смартфонов и увеличение импорта из Китая товаров для досуга.
Ранее The Wall Street Journal назвала Северную Корею самой удивительной историей экономического успеха, отметив рост благосостояния за счёт продажи вооружений, отправки войск в Россию и финансирования из Китая. Иностранцы с удивлением наблюдают эти перемены, хотя доступ в страну ограничен. А NYT опубликовала материал о том, как Северная Корея изменилась за последние годы.
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