«Неизменная и последовательная позиция»: Глава МИД КНДР высказалась об отношениях с РФ

Пхеньян нацелен на неуклонное развитие союзнических отношений с Москвой. Об этом заявила глава северокорейского внешнеполитического ведомства Цой Сон Хи на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле.

«Непрерывно развивать и укреплять наши отношения на основе Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Корейской Народной Демократической Республикой и Российской Федерацией — неизменная и последовательная позиция правительства нашей республики», — подчеркнула дипломат.

Она напомнила, что стратегический курс на продвижение всестороннего сотрудничества с Москвой был подтверждён Ким Чен Ыном на девятом съезде Трудовой партии Кореи. В ходе беседы глава МИД КНДР также пообещала передать своему руководителю тёплый привет от президента России.