Путин поздравил КНДР с наступающей 73-й годовщиной победы в Корейской войне
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин в воскресенье на встрече с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в Кремле поздравил северокорейских коллег с предстоящей 73-й годовщиной победы в Корейской войне 1950–1953 годов.
«Знаю, что скоро в Корейской Народно-Демократической Республике будет отмечаться праздник — 73-я годовщина победы Корейской Народно-Демократической Республики в войне 1950-53 годов. Хотел бы поздравить корейских друзей с этой знаменательной памятной датой», — сказал российский лидер.
Ранее Путин уже заявил о высоком уровне взаимопонимания с Ким Чен Ыном, а глава МИД КНДР передала ему «тёплый, товарищеский привет» от лидера страны. Также Путин на встрече с главой МИД КНДР Цой Сон Хи выразил благодарность руководству и народу КНДР за помощь в проведении специальной военной операции. Он также отметил, что подвиги корейских военных, помогавших российским бойцам, никогда не будут забыты в нашей стране и уже отмечены государственными наградами.
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