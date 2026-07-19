Путин поздравил КНДР с наступающей 73-й годовщиной победы в Корейской войне

Президент России Владимир Путин в воскресенье на встрече с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в Кремле поздравил северокорейских коллег с предстоящей 73-й годовщиной победы в Корейской войне 1950–1953 годов.

«Знаю, что скоро в Корейской Народно-Демократической Республике будет отмечаться праздник — 73-я годовщина победы Корейской Народно-Демократической Республики в войне 1950-53 годов. Хотел бы поздравить корейских друзей с этой знаменательной памятной датой», — сказал российский лидер.