В КНР меняют электромобили раз в 1,8 года из-за развития технологий

В Китае электрические автомобили служат своим владельцам в среднем всего 1,8 года, что почти в 4,5 раза меньше, чем бензиновые машины (8,2 года). Такие данные приводит совместный отчёт Китайской ассоциации производителей автомобилей, на который ссылается газета China Press.

Основная причина столь короткого срока владения — стремительное развитие технологий. Уже через 2–3 года после покупки модель начинает уступать новинкам по запасу хода, скорости зарядки и вычислительной мощности, что и подталкивает владельцев к обновлению. К этому добавляется быстрое обесценивание: после трёх лет эксплуатации электрокар сохраняет лишь 43,35% первоначальной цены, подсчитал Bloomberg со ссылкой на 21st Century Business Herald.

Парадоксально, но электромобили в КНР обновляются даже чаще, чем смартфоны. При этом Китай остаётся мировым лидером по выбросам CO₂ (33% глобального объёма), хотя на транспортный сектор внутри страны приходится лишь 10%. В то же время именно в КНР эксплуатируется больше половины всех электромобилей в мире. Власти ставят цель довести долю новых «зелёных» машин на дорогах до 40% к 2030 году и достичь пика выбросов к тому же сроку.

В марте исполнительный директор бельгийской Umicore Матиас Мидрайх отметил в интервью Financial Times, что китайский рынок электрокаров уверенно растёт, а местные модели не уступают зарубежным по характеристикам и при этом заметно дешевле. Таким образом, частая смена авто становится не только следствием технического прогресса, но и двигателем развития всей индустрии.

Ранее сообщалось, что китайская Leapmotor представила новый электромобиль A05s — преемника модели T03, длиной 4200 мм (база 2605 мм), с передним приводом и моторами 95 или 122 л.с., батареями 39,8 или 53 кВт·ч и запасом хода 405–510 км по циклу CLTC, стоимость около 1 млн рублей. Цены на Leapmotor A05s составят 50–80 тысяч юаней, что соответствует примерно 600–900 тысячам рублей, благодаря чему модель станет одним из самых доступных электромобилей на рынке.