Захарова призвала Пашиняна перестать «вешать лапшу на уши» армянам

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Никола Пашиняна перестать «вешать лапшу на уши» жителям Армении, объясняя охлаждение отношений с Россией событиями 2022 года. Свою позицию дипломат изложила в телеграм-канале после очередных претензий армянского премьера к Москве и ОДКБ.

«Никол Воваевич, выборы в Вашей стране прошли. Можно больше уже не вешать лапшу на уши своему населению. Наберитесь мужества и хотя бы один раз скажите правду, как всё было на самом деле», — написала она.

Поводом стал брифинг Пашиняна, где его спросили, почему в программе правительства Армении на 2026–2031 годы отношения с Россией больше не называются стратегическим союзом. Премьер сослался на обострение на армяно-азербайджанской границе в сентябре 2022 года и вновь заявил о невыполненных, по его мнению, обязательствах Москвы и ОДКБ.

Захарова с такой трактовкой категорически не согласилась. По её словам, Россия тогда содействовала мирному урегулированию, а после обращения Еревана ОДКБ направила в Армению миссию для оценки обстановки на границе.

Дипломат также напомнила, что в ноябре 2022 года для саммита ОДКБ подготовили решение о помощи Армении, включая политико-дипломатические меры, военно-техническую поддержку и содействие пограничным войскам. По версии Захаровой, документ оставалось подписать лидерам, однако именно Пашинян отказался это сделать.

Ещё одним аргументом она назвала Пражскую декларацию от 6 октября 2022 года. Захарова указала, что тогда армянский премьер признал территориальную целостность Азербайджана в границах 86,6 тысячи квадратных километров, включая Нагорный Карабах.

Когда вам задают неудобные вопросы, прекратите снимать с себя вину, сваливать ответственность с себя и перекладывать ее на всех, до кого дотянулись, кто лично вам не нравится: на Москву, на ОДКБ, на Азербайджан, на предыдущее руководство Армении, на Армянскую апостольскую церковь и армянских предпринимателей, с которыми вы так активно теперь боретесь, на армян Карабаха, на их предков и на их детей. Это бессовестно».

Представитель МИД призвала Пашиняна не перекладывать ответственность за происходящее на Москву, ОДКБ, Азербайджан, прежнее руководство Армении и другие силы. По её оценке, подобная линия является попыткой снять с себя ответственность за принятые решения.

Напомним, Никол Пашинян объяснил, почему России нет в списке стратегических партнёров в новой программе правительства. Причиной он назвал события сентября 2022 года на армяно-азербайджанской границе. По словам Пашиняна, после того конфликта возникли вопросы к тому, как Москва и ОДКБ выполняют свои обязательства в сфере безопасности. Он отметил, что в случае включения России в перечень стратегических партнёров ему пришлось бы отвечать на неудобные вопросы о событиях трёхлетней давности.