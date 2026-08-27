Пашинян согласился, чтобы его повесили

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов принять даже самый радикальный исход, если граждане страны решат, что нынешняя власть действовала неправильно. В качестве такого сценария он допустил собственное повешение на площади Республики в центре Еревана. Заявление прозвучало на брифинге, который транслировал Armenpress.

По словам Пашиняна, если население не поддержит курс его правительства, то на выборах сможет привести к власти нынешних оппозиционеров — бывших президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, а также бизнесмена и политика Гагика Царукяна.

«Пусть уберут нас из власти и приведут любимого и честнейшего Кочаряна, Саргсяна, Царукяна, а нас повесят на площади Республики. Я согласен на этот сценарий», — заявил армянский премьер.

Реплика прозвучала на фоне резкого обострения противостояния властей с оппозицией. В тот же день Пашинян заявил, что государство намерено вернуть имущество, которое считает незаконно приобретённым Кочаряном, Саргсяном и Царукяном.