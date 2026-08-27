Пашинян согласился, чтобы его повесили
Пашинян допустил, что его могут повесить на площади Республики в Ереване
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов принять даже самый радикальный исход, если граждане страны решат, что нынешняя власть действовала неправильно. В качестве такого сценария он допустил собственное повешение на площади Республики в центре Еревана. Заявление прозвучало на брифинге, который транслировал Armenpress.
По словам Пашиняна, если население не поддержит курс его правительства, то на выборах сможет привести к власти нынешних оппозиционеров — бывших президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, а также бизнесмена и политика Гагика Царукяна.
«Пусть уберут нас из власти и приведут любимого и честнейшего Кочаряна, Саргсяна, Царукяна, а нас повесят на площади Республики. Я согласен на этот сценарий», — заявил армянский премьер.
Реплика прозвучала на фоне резкого обострения противостояния властей с оппозицией. В тот же день Пашинян заявил, что государство намерено вернуть имущество, которое считает незаконно приобретённым Кочаряном, Саргсяном и Царукяном.
Политическая обстановка в Армении заметно обострилась в последние дни. 25 августа силовики задержали Роберта Кочаряна и его сына Седрака, после чего Генпрокуратура возбудила против экс-президента уголовное дело по обвинениям в злоупотреблении полномочиями, получении особо крупных взяток и отмывании денег. В ходе длительного судебного заседания Кочаряна госпитализировали, однако позднее суд всё же арестовал бывшего президента на два месяца. В Кремле происходящее комментировать подробно не стали: Дмитрий Песков назвал внутриполитические процессы в Армении «очень сложными».
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