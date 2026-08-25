Нищета армянам и тюрьма несогласным: Что принёс Пашинян в День «независимости» Украины Оглавление Как Пашинян и Зеленский спелись «дожать» Россию Экономическая «ядерная зима»: что потеряет Армения Внук коллаборанта и марионетка США: досье Пашиняна Премьер-министр Армении Никол Пашинян пошёл в ЕС напролом. Он не только игнорирует предупреждения экспертов о грядущем крахе экономики из-за этого решения, но и внаглую разбирается со всеми несогласными. Чем всё это может закончиться для Армении? 25 августа, 14:23 Обложка © коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Александр Патрин, ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Как Пашинян и Зеленский спелись «дожать» Россию

Во вторник стало известно о задержании в Ереване бывшего президента Армении Роберта Кочаряна и его старшего сына Седрака. Это случилось после перепалки действующего премьер-министра республики Никола Пашиняна с младшим сыном экс-президента, депутатом Левоном Кочаряном. Накануне действующий премьер заявил, что семья Кочарянов будет лишена «незаконно нажитого имущества».

Армянские СМИ сходятся во мнении, что таким образом прозападный Пашинян устраняет политических конкурентов, поскольку Кочаряны поддерживают курс на тесные связи с Россией, и жёстко критикуют Пашиняна за «погубленный Арцах» (Нагорный Карабах), тысячи жизней армян и доведение страны до катастрофы.

Задержанию предшествовало программное заявление армянского премьера — Пашинян объявил о начале процесса подачи официальной заявки на членство Армении в ЕС, назвав это вступлением в этап Четвёртой Республики (первая существовала два года после крушения Российской империи, вторая находилась в составе СССР, третья появилась в 1991 году).

Он назвал трансформацию отношений Армении с Россией «естественным процессом», и, по его мнению, отношения двух стран на протяжении двух веков строились на понимании России как гаранта безопасности Армении. Однако события 2021–2023 годов ему якобы доказали, что у Москвы, дескать, «могут быть ограничения в выполнении этой роли».

Показательно, что это заявление было сделано в День «независимости» Украины, с которой у Никола Пашиняна складываются очень тёплые отношения (оказалось, у его родни там неплохой бизнес). Его друг Владимир Зеленский тоже отличился в тот день. Он рассуждал о том, что между русскими и украинцами ментальная пропасть — дескать, «мы с ними (с россиянами) незнакомцы», требовал от Китая вмешаться в ситуацию на стороне Киева и добиться прекращения боевых действий и призывал Запад «дожать Россию».

Таким образом, 24 августа армянский премьер, заявляя о полной смене внешнеполитического курса страны, выходе Армении из структур ЕАЭС, по сути, подыграл Зеленскому и Западу в «дожатии России».

Экономическая «ядерная зима»: что потеряет Армения

По мнению целого ряда экспертов, это решение может повести Армению по пути Украины и повлечёт её экономический крах и последующую нищету. Россия недвусмысленно высказалась о европейском выборе Пашиняна и призвала однозначно определиться, с кем Армения. При этом предупредила, что в случае курса страны на ЕС российские рынки для республики могут стать недоступны.

Российские регуляторы уже ввели ряд ограничений на поставки армянских продуктов. И это больно ударило по местным производителям — в 2025 году Россия занимала около 35% всего армянского экспорта, и производители не смогут найти равноценную замену этому рынку. Это уже привело к росту недовольства в Армении, к критике правительства Пашиняна и протестам. А дальше может быть ещё хуже.

Потери для страны окажутся колоссальными. По оценкам Центробанка Армении, падение ВВП может составить до 2%. Другие эксперты называют цифры в 3,7%, а в случае разрыва с ЕАЭС потери могут достигнуть 14% ВВП. Совокупный экспорт Армении может упасть на 10% (около 1,5 млрд долларов). Под удар попадёт общий годовой экспорт на сумму около 3,1 млрд долларов.

Закрытие российских рынков может стать приговором сельскому хозяйству (98% экспорта в РФ), рыбоводству (более 90% экспорта в РФ), алкогольной промышленности, приносящей в бюджет страны около 200–250 млн долларов в год. Кроме этого, Армения потеряет огромные доходы как логистический хаб — реэкспорт различных западных товаров может уйти в другие страны, такие как ОАЭ и Казахстан.

В последнее время в Армении также обсуждается риск прекращения поставок газа из России. Сейчас республика получает газ по цене 177,5 доллара за тысячу кубометров, в то время как рыночная цена в Европе превышает 600. Переход на альтернативных поставщиков почти наверняка приведёт к многократному удорожанию топлива. Это, в свою очередь, вызовет рост цен на все товары и услуги. Экономический кризис мгновенно перерастёт в социальный и политический.

Оценивая последствия решения Пашиняна о пути Армении в ЕС, главный редактор сетевого издания Yerevan.Today Севак Акопян назвал его объявлением о начале «экономической ядерной зимы» — закрытие российского рынка грозит стране не просто рецессией, а глубоким и затяжным кризисом, который затронет каждого гражданина страны.

Внук коллаборанта и марионетка США: досье Пашиняна

Впрочем, кажется, нынешний армянский премьер идёт напролом, не считаясь с доводами граждан. Поэтому что в Армении, что в России Пашинян воспринимается исключительно как марионетка Запада, поставленная им для превращения республики в очередную анти-Россию.

Похоже, глобалистские элиты намеренно выбрали для работы по затягиванию Армении в нищету наиболее беспринципного кандидата. Никол Пашинян известен не только как внук коллаборанта и нациста, уничтоженного бойцами Красной армии в сентябре 1943 года, но и связями с американскими спецслужбами.

Причём даже иностранные агенты в переписках между собой выражали презрение к Пашиняну, указывая на его финансовую нечистоплотность, нервозность и истеричность.

А недавно армянское общество сотрясали скандалы, связанные с финансовыми махинациями Пашиняна и его супруги в местных благотворительных фондах. Речь шла о миллионах долларов, которые выводились из организаций.

Авторы Евгений Кузнецов