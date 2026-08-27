Суд постановил арестовать экс-президента Армении Роберта Кочаряна на два месяца

Антикоррупционный суд Армении постановил заключить под стражу бывшего президента страны Роберта Кочаряна на два месяца. Решение принято после рассмотрения ходатайства следователя. Об этом сообщила пресс-секретарь Антикоррупционного комитета Марина Оганджанян.

По словам Оганджанян, суд под председательством судьи С. Дадояна полностью удовлетворил требования следствия. Кочарян проходит по делу, в рамках которого ему вменяют злоупотребление служебным положением, получение взятки в особо крупном размере и отмывание средств. Оганджанян отметила, что информацию об аресте распространили с учётом общественного интереса.

Напомним, Генеральная прокуратура Армении сообщила о возбуждении уголовного дела против второго президента республики Роберта Кочаряна. Публичное преследование инициировано 24 августа 2026 года. Бывшему главе государства вменяют три эпизода превышения должностных полномочий, два случая получения особо крупных взяток и четыре эпизода легализации незаконных доходов в значительных объёмах. Ранее Кочаряна вновь госпитализировали. Это произошло почти через семь часов после того, как началось судебное заседание.