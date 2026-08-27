Экс-президента Армении госпитализировали через 7 часов после начала заседания

Как сообщает телеканал Yerevan today, бывшего президента Армении Роберта Кочаряна вновь госпитализировали. Это произошло почти через семь часов после того, как началось судебное заседание.

«Заседание продолжается. Врачи сочли правильным, чтобы он (Роберт Кочарян. — Прим. Life.ru) находился в больнице, а не в зале суда. Адвокаты продолжат работу, я думаю, суд вынесет решение к утру», — рассказал сын Роберта Кочаряна Левон возле здания суда.

Напомним, ранее Генеральная прокуратура Армении сообщила о возбуждении уголовного дела против второго президента республики Роберта Кочаряна. Публичное преследование инициировано 24 августа 2026 года. Бывшему главе государства вменяют три эпизода превышения должностных полномочий, два случая получения особо крупных взяток и четыре эпизода легализации незаконных доходов в значительных объёмах.