Суд Армении рассмотрит ходатайство об аресте Роберта Кочаряна

Следствие попросило Антикоррупционный суд Армении арестовать бывшего президента республики Роберта Кочаряна. Об этом сообщили в Антикоррупционном комитете страны.

Ходатайства о заключении под стражу поданы в отношении шести задержанных. Среди них также сын экс-президента и несколько предполагаемых участников вменяемой им схемы.

Кочаряну по версии обвинения вменяют злоупотребление должностными полномочиями, получение взятки и отмывание денег в особо крупных размерах. Виновным бывшего главу государства суд пока не признавал.

Экс-президента доставят на заседание после прохождения медицинского обследования. Какую меру пресечения изберут остальным фигурантам, также решит суд.

По делу упоминается и бывший президент Армении Серж Саргсян, занимавший при Кочаряне пост министра обороны. Силовики также провели обыски в квартире депутата Левона Кочаряна и в компаниях, связанных с семьёй бывшего главы государства.

Напомним, сегодня Генеральная прокуратура Армении сообщила о возбуждении уголовного дела против второго президента республики Роберта Кочаряна. Публичное преследование инициировано 24 августа 2026 года. Бывшему главе государства вменяют три эпизода превышения должностных полномочий, два случая получения особо крупных взяток и четыре эпизода легализации незаконных доходов в значительных объёмах.