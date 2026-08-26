МИД РФ: Запад шантажирует Армению из-за железных дорог

Западные страны пытаются вынудить Армению устранить «российский фактор» из транспортной отрасли, обещая взамен многомиллионные инвестиции. Такое мнение высказали в МИД России, комментируя споры вокруг концессии Южно-Кавказской железной дороги (ЮКЖД).

В ведомстве отметили, что раньше вопрос о передаче концессионных прав третьей стороне не ставился. На этом основании российская сторона предполагает, что на руководство Армении оказывается внешнее давление.

«С высокой долей вероятности можно предположить, что армянское руководство просто-напросто шантажируют. Требуют устранить "российский фактор" в транспортной сфере, а в обмен обещают многомиллионные инвестиции и подключение к прожектам, экономическая целесообразность которых едва ли просматривается», — заявили в МИД РФ.

В министерстве также отвергли утверждения о том, что российское управление железными дорогами мешает Армении участвовать в международных логистических проектах. По данным ведомства, ЮКЖД за время работы инвестировала в инфраструктуру республики более 30 млрд рублей, в том числе направляя средства на обновление подвижного состава.

В МИД призвали Ереван решать разногласия за столом переговоров. В ведомстве подчеркнули, что обсуждение возможных изменений концессии в «дружественном ключе» предполагает предварительный диалог сторон, а не публичный обмен заявлениями.

Железнодорожная система Армении была передана в управление ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога», принадлежащему РЖД, по соглашению 2008 года. Концессионный договор рассчитан на 30 лет с возможностью продления ещё на десять лет по взаимному согласию сторон.