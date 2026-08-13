Пашинян предложил России искать «дружеское решение» вопроса с железными дорогами

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил искать «дружеское решение» ситуации вокруг концессии на железные дороги республики. Одним из компромиссных вариантов он назвал частичную продажу концессионных прав российской стороной. По словам Пашиняна, Ереван не заинтересован в резких шагах и рассчитывает найти конфигурацию, которая позволит учесть интересы обеих сторон.

«Мы не хотим идти на какие-то острые решения. Какие могут быть дружеские решения: мы взаимно поймём и примем взаимные интересы и пойдём на определённые компромиссы», — заявил армянский премьер на брифинге.

Одним из таких компромиссов может стать продажа концессионного права — как полностью, так и частично. Пашинян допустил создание схемы с долевым участием, при которой распределение долей не будет, по его словам, препятствовать «исторической возможности Армении интегрироваться в мировую транспортную систему».

Напомним, что в феврале 2008 года в Ереване Россия и Республика Армения заключили концессионный договор, согласно которому железнодорожная система страны была передана в управление ЗАО «ЮКЖД». Условия соглашения предусматривают срок действия концессии 30 лет. Кроме того, после первых 20 лет работы договор может быть продлён ещё на 10 лет по обоюдному согласию сторон.

Ранее, премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил России передать право концессионного управления армянскими железными дорогами дружественной одновременно Еревану и Москве стране, например, Казахстану, добавив, что инфраструктура остаётся собственностью Армении. Он выразил уверенность, что Россия не будет препятствовать региональным проектам республики.