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12 августа, 12:03

«Давайте поиграем»: парламент Армении превратился в детсад из-за слова «католикос»

Партия Пашиняна затеяла скандал в парламенте из-за упоминания католикоса

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Депутаты правящей в Армении партии «Гражданский договор» начали демонстративно стучать по столам во время выступления оппозиции после упоминания католикоса всех армян Гарегина II. Инцидент произошёл 12 августа на заседании Национального собрания.

С трибуны выступала депутат оппозиционного блока «Армения» Кристине Варданян. Едва она произнесла фразу о том, что партия власти обсуждала вопрос, связанный с католикосом, представители «Гражданского договора» начали стучать по столам.

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«Браво!» — отреагировала Варданян и продолжила речь. Когда слово «католикос» прозвучало снова, шум повторился. Тогда депутат несколько раз намеренно повторила фразу о главе Армянской апостольской церкви со словами: «Очень хорошо, давайте поиграем в эту игру». Оппозиционные парламентарии в ответ начали аплодировать.

Остановить перепалку пришлось председательствовавшему Рубену Рубиняну. Он призвал депутатов успокоиться, после чего Варданян назвала произошедшее «очередным подготовительным курсом детского сада».

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Противостояние происходит на фоне затяжного конфликта между правительством Никола Пашиняна и руководством Армянской апостольской церкви. Дело дошло до политического преследования: Life.ru рассказывал, что Католикос всех армян Гарегин Второй и шесть членов Высшего духовного совета впервые предстанут перед судом: дело касается воспрепятствования исполнению судебного решения по трудовому спору с бывшим священнослужителем Арманом Сарояном.

Больше новостей о политической ситуации в Армении и международных событиях — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Алексей Берковиц
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