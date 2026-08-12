«Давайте поиграем»: парламент Армении превратился в детсад из-за слова «католикос»

Депутаты правящей в Армении партии «Гражданский договор» начали демонстративно стучать по столам во время выступления оппозиции после упоминания католикоса всех армян Гарегина II. Инцидент произошёл 12 августа на заседании Национального собрания.

С трибуны выступала депутат оппозиционного блока «Армения» Кристине Варданян. Едва она произнесла фразу о том, что партия власти обсуждала вопрос, связанный с католикосом, представители «Гражданского договора» начали стучать по столам.

«Браво!» — отреагировала Варданян и продолжила речь. Когда слово «католикос» прозвучало снова, шум повторился. Тогда депутат несколько раз намеренно повторила фразу о главе Армянской апостольской церкви со словами: «Очень хорошо, давайте поиграем в эту игру». Оппозиционные парламентарии в ответ начали аплодировать.

Остановить перепалку пришлось председательствовавшему Рубену Рубиняну. Он призвал депутатов успокоиться, после чего Варданян назвала произошедшее «очередным подготовительным курсом детского сада».