«Давайте поиграем»: парламент Армении превратился в детсад из-за слова «католикос»
Партия Пашиняна затеяла скандал в парламенте из-за упоминания католикоса
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Депутаты правящей в Армении партии «Гражданский договор» начали демонстративно стучать по столам во время выступления оппозиции после упоминания католикоса всех армян Гарегина II. Инцидент произошёл 12 августа на заседании Национального собрания.
С трибуны выступала депутат оппозиционного блока «Армения» Кристине Варданян. Едва она произнесла фразу о том, что партия власти обсуждала вопрос, связанный с католикосом, представители «Гражданского договора» начали стучать по столам.
«Браво!» — отреагировала Варданян и продолжила речь. Когда слово «католикос» прозвучало снова, шум повторился. Тогда депутат несколько раз намеренно повторила фразу о главе Армянской апостольской церкви со словами: «Очень хорошо, давайте поиграем в эту игру». Оппозиционные парламентарии в ответ начали аплодировать.
Остановить перепалку пришлось председательствовавшему Рубену Рубиняну. Он призвал депутатов успокоиться, после чего Варданян назвала произошедшее «очередным подготовительным курсом детского сада».
Противостояние происходит на фоне затяжного конфликта между правительством Никола Пашиняна и руководством Армянской апостольской церкви. Дело дошло до политического преследования: Life.ru рассказывал, что Католикос всех армян Гарегин Второй и шесть членов Высшего духовного совета впервые предстанут перед судом: дело касается воспрепятствования исполнению судебного решения по трудовому спору с бывшим священнослужителем Арманом Сарояном.
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