«Самоубийство нации»: Политолог объяснил, почему украинский сценарий в Армении начнётся с церкви

К сожалению, Армения движется в этом направлении. Это очень страшная тенденция, потому что даже если в случае с Украиной убрать специальную военную операцию, то, что сотворила с собой Украина, кроме как самоубийством нации никак невозможно назвать. И Армения тоже пошла на по этому пути. И проблема в том, что просто во главе Армении стоят люди, которым, в общем-то, глубоко плевать на то, что будет происходить с народом, со страной, какова её будет позиция в будущем, будут ли они жить хорошо или плохо, им просто всё равно.