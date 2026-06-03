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3 июня, 13:16

«Самоубийство нации»: Политолог объяснил, почему украинский сценарий в Армении начнётся с церкви

Политолог Еловский: Армения может пойти по пути Украины, лишив народ духовного

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kacper Kawecki

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kacper Kawecki

Политолог Дмитрий Еловский в беседе с Life.ru выразил тревогу по поводу ситуации вокруг православной церкви в Армении. По его мнению, республика движется по пути Украины, что грозит народу утратой духовного стержня.

Дмитрий Еловский о ситуации в Армении. Видео © Life.ru

К сожалению, Армения движется в этом направлении. Это очень страшная тенденция, потому что даже если в случае с Украиной убрать специальную военную операцию, то, что сотворила с собой Украина, кроме как самоубийством нации никак невозможно назвать. И Армения тоже пошла на по этому пути. И проблема в том, что просто во главе Армении стоят люди, которым, в общем-то, глубоко плевать на то, что будет происходить с народом, со страной, какова её будет позиция в будущем, будут ли они жить хорошо или плохо, им просто всё равно.

Дмитрий Еловский

Политолог

К сожалению, Армения движется в этом направлении. Это очень страшная тенденция, потому что даже если в случае с Украиной убрать специальную военную операцию, то, что сотворила с собой Украина, кроме как самоубийством нации никак невозможно назвать. И Армения тоже пошла на по этому пути. И проблема в том, что просто во главе Армении стоят люди, которым, в общем-то, глубоко плевать на то, что будет происходить с народом, со страной, какова её будет позиция в будущем, будут ли они жить хорошо или плохо, им просто всё равно.
К сожалению, Армения движется в этом направлении. Это очень страшная тенденция, потому что даже если в случае с Украиной убрать специальную военную операцию, то, что сотворила с собой Украина, кроме как самоубийством нации никак невозможно назвать. И Армения тоже пошла на по этому пути. И проблема в том, что просто во главе Армении стоят люди, которым, в общем-то, глубоко плевать на то, что будет происходить с народом, со страной, какова её будет позиция в будущем, будут ли они жить хорошо или плохо, им просто всё равно.

Еловский подчеркнул, что народ будет сопротивляться деструктивной политике до тех пор, пока у него есть духовный центр — религия. Армянская апостольская церковь и Русская православная церковь являются близкими родственницами, и местные власти, по его оценке, уничтожают обе, пытаясь выдавить Российскую православную церковь из республики.

«Убрав это духовное основание у людей, очень легко превратить их фактически в рабов, с которыми можно делать всё что угодно. То, что сделали на Украине», — подчеркнул наш собеседник.

Он добавил, что разрушение нации и государства начинается именно с духовного уровня. Вопрос теперь, по словам эксперта, исключительно к самим армянам: как долго они готовы терпеть попрание религиозных основ своего общества.

Захарова: Армению должен спасать её народ, а не Россия
Захарова: Армению должен спасать её народ, а не Россия

Напомним, в СВР РФ заявили, что Европейский союз оказывает давление на армянские власти с целью выжить Русскую православную церковь с территории республики. Согласно имеющимся у российских разведчиков сведениям, Брюссель включил в список обязательных условий для евроинтеграции Еревана пункт о тотальном разрыве многолетних духовных связей с Москвой. Особую активность, как отмечается в сообщении, проявляет учреждённая в апреле партнёрская миссия ЕС в республике — её сотрудники атакуют православие, пытаясь лишить Еревано-Армянскую епархию РПЦ возможности распоряжаться церковной недвижимостью и препятствуя её контактам с местными религиозными объединениями, прежде всего с Армянской апостольской церковью.

Главные разборы и экспертные взгляды на события — в разделе «Комментарии» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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