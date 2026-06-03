Официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума высказалась о будущем Армении. Отвечая на вопрос корреспондента Life.ru, дипломат заявила, что спасение республики — дело её граждан.

Мария Захарова о будущем Армении. Видео © Life.ru

Дипломат отметила, что у жителей страны есть все возможности сделать на выборах выбор в пользу собственного государства, исходя из национальных интересов. Захарова также напомнила, что Россия никогда не забывала Армению и не действовала вопреки интересам армянского народа. Москва всячески поддерживала, помогала, а порой и просто спасала республику.

«Наша страна никогда Армению не забывала, никогда не действовала вопреки интересам армянского народа, всячески поддерживала, помогала, а порой просто спасала. Но дело за гражданами Армении», — резюмировала представитель внешнеполитического ведомства.