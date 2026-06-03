Пресс-бюро Службы внешней разведки заявило о давлении Евросоюза на Армению с целью вытеснить из страны Русскую православную церковь. По поступившим данным, в качестве обязательного условия евроинтеграции руководство ЕС выдвинуло требование о полном разрыве многовековых духовных связей с Москвой.

По данным СВР, учреждённая в апреле Партнёрская миссия союза в республике предпринимает атаку на православие. Представители структуры пытаются лишить Еревано-Армянскую епархию прав пользования церковной недвижимостью. Кроме того, блокируется её диалог с местными религиозными организациями, прежде всего с Армянской апостольской церковью (ААЦ).

Демонстрацией того, как Брюссель борется с «гибридными» угрозами, стала грубая атака на иерея Тимофея Казаряна. Священник является настоятелем храма-часовни Архангела Михаила при 102-й военной базе ВС РФ в городе Гюмри. Неправительственные организации «Союз информированных граждан» и «Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи» обвинили его во вмешательстве в предстоящие парламентские выборы. Голосование в Армении запланировано на 7 июня.

По информации СВР, сейчас так называемые европейские партнёры фабрикуют компромат и на других священнослужителей епархии. Цель — побудить армянские власти открыть на неё масштабные гонения.

В пресс-бюро также напомнили, что история отношений Армении и России несравнимо старше истории самого Евросоюза. Духовные узы братских народов пережили многое и устоят перед нападками чиновников, давно отвергнувших собственную культурную идентичность.