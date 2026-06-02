Пашинян объяснил условие для проведения референдума о вступлении Армении в Евросоюз
Пашинян: Армения пока не обсуждает проведение референдума о членстве в ЕС
Никол Пашинян. Обложка © Life.ru
Референдум по вопросу вступления республики в Евросоюз состоится только после получения Арменией статуса кандидата. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.
«Вы понимаете: пока Армения реально не обратилась в ЕС, чтобы стать полноправным членом Европейского союза, просто нет существа референдума. Пока это не произойдет, референдума не будет. Как только это произойдет, референдум будет», — приводит его слова ТАСС.
Ранее Никол Пашинян уже заявлял, что его страна продолжит свою деятельность в рамках ЕАЭС. Премьер тогда уточнил, что армянская сторона готова к дискуссиям о референдуме по евроинтеграции исключительно после обретения статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
