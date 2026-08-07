Впервые в истории католикос всех армян предстанет перед судом

Католикос всех армян Гарегин Второй и шесть членов Верховного духовного совета впервые окажутся на скамье подсудимых. Предварительные слушания назначены на 7 августа в 15:00 в суде Армавирской области.

Заседание пройдёт по делу делу о препятствовании исполнению судебного акта. В центре разбирательства — трудовой спор с бывшим священнослужителем Арманом Сарояном.

Ранее этот епископ, присоединившийся к антицерковной кампании премьера Никола Пашиняна, был освобождён от должности главы епархии распоряжением Католикоса. Высший духовный совет также лишил его сана.

Сароян обратился в инстанции, потребовав восстановления на службе. Суд встал на его сторону, а приставы запретили церкви чинить препятствия для деятельности истца.

Поскольку решение не было исполнено, Следственный комитет возбудил производство. Генпрокуратура Армении ещё в феврале предъявила обвинения предстоятелю и запретила ему покидать страну.

Адвокат иерархов Ара Зограбян назвал вмешательство государства нарушением автономии Церкви и свободы вероисповедания. Он подчеркнул, что суду придётся решить, вправе ли светская власть вторгаться во внутреннюю религиозную жизнь и криминализировать канонические решения.

Поддержать подсудимых намерены представители оппозиционных фракций «Сильная Армения» и «Армения». Парламентарии бойкотируют заседание в парламенте ради присутствия в суде.

Конфликт длится не первый месяц. Ранее премьер Пашинян призывал Гарегина Второго отречься от престола, обвиняя его в угрозе нацбезопасности, нарушении обета безбрачия и захвате патриаршего трона. Члены правящей партии «Гражданский договор» демонстративно отказываются использовать церковный титул, называя предстоятеля его мирским именем Ктрич Нерсисян.