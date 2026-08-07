Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 августа, 08:27

Впервые в истории католикос всех армян предстанет перед судом

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Католикос всех армян Гарегин Второй и шесть членов Верховного духовного совета впервые окажутся на скамье подсудимых. Предварительные слушания назначены на 7 августа в 15:00 в суде Армавирской области.

Заседание пройдёт по делу делу о препятствовании исполнению судебного акта. В центре разбирательства — трудовой спор с бывшим священнослужителем Арманом Сарояном.

Ранее этот епископ, присоединившийся к антицерковной кампании премьера Никола Пашиняна, был освобождён от должности главы епархии распоряжением Католикоса. Высший духовный совет также лишил его сана.

Сароян обратился в инстанции, потребовав восстановления на службе. Суд встал на его сторону, а приставы запретили церкви чинить препятствия для деятельности истца.

Поскольку решение не было исполнено, Следственный комитет возбудил производство. Генпрокуратура Армении ещё в феврале предъявила обвинения предстоятелю и запретила ему покидать страну.

Адвокат иерархов Ара Зограбян назвал вмешательство государства нарушением автономии Церкви и свободы вероисповедания. Он подчеркнул, что суду придётся решить, вправе ли светская власть вторгаться во внутреннюю религиозную жизнь и криминализировать канонические решения.

Поддержать подсудимых намерены представители оппозиционных фракций «Сильная Армения» и «Армения». Парламентарии бойкотируют заседание в парламенте ради присутствия в суде.

Гарегина II впервые не пригласили на открытие парламента Армении
Гарегина II впервые не пригласили на открытие парламента Армении

Конфликт длится не первый месяц. Ранее премьер Пашинян призывал Гарегина Второго отречься от престола, обвиняя его в угрозе нацбезопасности, нарушении обета безбрачия и захвате патриаршего трона. Члены правящей партии «Гражданский договор» демонстративно отказываются использовать церковный титул, называя предстоятеля его мирским именем Ктрич Нерсисян.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Армения
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar