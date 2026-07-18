Гарегина II впервые не пригласили на открытие парламента Армении

Католикос всех армян Гарегин II, впервые в истории, не будет присутствовать на открытии первой сессии Национального собрания нового созыва. Об этом сообщает онлайн-издание hraparak.am со ссылкой на источники в Первопрестольном Святом Эчмиадзине.

По регламенту, приветствовать парламентариев вправе глава республики и Верховный Патриарх. Однако, как утверждается, на данный момент официального приглашения в адрес духовного лидера не поступало, и правящая команда не планирует его направлять.

Власти, по данным издания, намерены сослаться на формулировку, согласно которой присутствие католикоса является не обязанностью, а лишь правом. Заседание назначено на 2 августа.

Этот демарш стал очередным витком затяжного конфликта между государством и церковью, сопровождающегося преследованием священнослужителей. В Армянской апостольской церкви подобные действия считают незаконными.

Ситуацию усугубил арест предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, вложившего немалые средства в развитие страны и открыто вступившегося за церковь. Его задержание вызвало волну возмущения среди представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости о недопустимости политических гонений на церковь и её сторонников.

А глава правительства Армении Никол Пашинян в начале июля впервые после победы на выборах посетил Россию, где встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным в Екатеринбурге. Он заверил, что республика нацелена на дальнейшее углубление связей с Москвой, и подчеркнул, что этот настрой не изменился.