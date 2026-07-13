В Армении уволили женщину, поспорившую с премьером Пашиняном

Жительницу Еревана Арпине Согоян, которая вступила в публичный спор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, уволили с работы. Об этом 13 июля сообщила её дочь, адвокат Татевик Согоян, на своей странице в социальной сети.

По словам адвоката, её мать проработала в Ереванской поликлинике 21 год без нареканий, однако после инцидента с главой правительства было принято решение о её увольнении по сокращению штата.

«Вы все спрашивали, что случилось с работой моей матери после «тёплой» встречи с Пашиняном. После 21 года безупречной работы в Ереванской поликлинике было решено уволить мою мать по причине сокращения штата», — написала Татевик Согоян.

В мэрии Еревана увольнение объяснили нехваткой бюджетного финансирования. Однако семья уволенной связывает случившееся именно с её публичной критикой в адрес премьера во время предвыборной кампании.

Ранее сообщалось, что премьер Армении Никол Пашинян подал иск на экс-депутата Софию Овсепян из-за её интервью, где она назвала его «мразью» и заявила, что заранее знала о фальсификации результатов выборов. Пашинян требует публичных извинений и компенсации в размере 6 миллионов драмов (около 16,2 тысяч долларов) за оскорбление и клевету.