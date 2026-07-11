Обида на 6 млн: Пашинян требует с экс-депутатки извинений и компенсации за «мразь»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в суд на экс-депутата от собственной партии «Гражданский договор» Софию Овсепян. 11 июля о поступлении иска сообщил «Sputnik Армения», сославшись на данные судебной системы Datalex.

Поводом для разбирательства стало интервью Овсепян изданию «Грапарак». В нём бывшая соратница премьера допустила оскорбительные выпады, а также заявила, что заранее знала, каким образом Пашинян нарисует результаты выборов. Глава правительства требует обязать ответчицу в течение пяти рабочих дней после вступления решения в силу публично принести извинения.

«Обязать ответчика Софию Азатовну Овсепян в течение пяти рабочих дней после вступления решения в законную силу публично принести извинения истцу <...> со следующим текстом: «Я, София Азатовна Овсепян, прошу прощения у Никола Пашиняна за то, что назвала его «мразью» в опубликованной на новостном сайте <...> под заголовком «Эту мразь я знаю давно — знала, как он нарисует цифры», — говорится в поданном иске.

Помимо опровержения обвинений в фальсификации, иск содержит и финансовые требования. За оскорбление премьер намерен взыскать 2 миллиона драмов, что составляет примерно 5,4 тысячи долларов. За распространение клеветнических сведений сумма компенсации вдвое больше — 4 миллиона драмов или около 10,8 тысячи долларов. Общий размер запрошенной выплаты достигает 6 миллионов драмов.

София Овсепян стала депутатом парламента седьмого созыва в декабре 2018 года по списку блока «Мой шаг», который возглавлял сам Пашинян. Однако уже в январе 2021 года она объявила о выходе из фракции, после чего продолжила работу в качестве независимого парламентария.

Ранее в Армении заключили под стражу карабахского активиста Артура Осипяна, который вступил в публичную полемику с Николой Пашиняном. Инцидент разгорелся в Арабкирском районе, где Никол Пашинян проводил агитационные мероприятия в рамках предвыборной кампании. В ходе общения с собравшимися жителями глава кабмина нарвался на неудобные вопросы. Когда Артур Осипян бросил в лицо премьеру обвинения в коррупции, тот не сдержался и в ответной реплике назвал оппонента мошенником.