Лидер «Процветающей Армении» Царукян подал в суд на Пашиняна

Лидер оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян обратился в суд с заявлением против премьер-министра Никола Пашиняна. Информация появилась на судебном портале datalex.am.

От Пашиняна политик требует публичного опровержения лживых сведений. В судебной жалобе Царукян напоминает, что премьер назвал его шпионом и агентом. С Пашиняна он хочет получить по суду 24,5 тысячи долларов за клевету.

Напомним, парламентские выборы в стране состоялись 7 июня. Лидирует «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна с 49,825% голосов. Далее следует блок «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна, набирающий 23,281%. Замыкает тройку блок бывшего президента Роберта Кочаряна «Армения» с 9,934%. Партия Гагика Царукяна «Процветающая Армения» получает 3,996% и не преодолевает проходной барьер. Явка избирателей составила 58,97%.