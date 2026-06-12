Армянскому оппозиционеру Нареку Карапетяну запретили покидать страну

Власти Армении ограничили выезд из страны оппозиционному политику Нареку Карапетяну, который возглавляет список блока «Сильная Армения» на выборах. Об этом стало известно, когда он попытался пересечь границу с Грузией вместе со съёмочной группой Armat media.

Как рассказал политик в социальных сетях, он планировал доехать до пункта пропуска «Верхний Ларс» на границе Грузии и России, чтобы посмотреть, как идёт экспорт армянской сельхозпродукции.

«Сотрудники пограничной службы сообщили нам, что мой визит запрещён, и наложили на меня ограничения», — сказал Карапетян.

Напомним, что ранее оппозиционный блок «Сильная Армения» требует новых парламентских выборов или проведения второго тура. Об этом заявил лидер движения Самвел Карапетян перед входом в здание Антикоррупционного суда. Политик подчеркнул, что настроен решительно и будет добиваться отстранения премьер-министра Никола Пашиняна от должности.