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Регион
12 июня, 11:00

Армянскому оппозиционеру Нареку Карапетяну запретили покидать страну

Обложка © РИА Новости

Обложка © РИА Новости

Власти Армении ограничили выезд из страны оппозиционному политику Нареку Карапетяну, который возглавляет список блока «Сильная Армения» на выборах. Об этом стало известно, когда он попытался пересечь границу с Грузией вместе со съёмочной группой Armat media.

Как рассказал политик в социальных сетях, он планировал доехать до пункта пропуска «Верхний Ларс» на границе Грузии и России, чтобы посмотреть, как идёт экспорт армянской сельхозпродукции.

«Сотрудники пограничной службы сообщили нам, что мой визит запрещён, и наложили на меня ограничения», — сказал Карапетян.

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Напомним, что ранее оппозиционный блок «Сильная Армения» требует новых парламентских выборов или проведения второго тура. Об этом заявил лидер движения Самвел Карапетян перед входом в здание Антикоррупционного суда. Политик подчеркнул, что настроен решительно и будет добиваться отстранения премьер-министра Никола Пашиняна от должности.

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Наталья Афонина
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