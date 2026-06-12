ЦИК Армении аннулировала результаты голосования на третьем избирательном участке

Центральная избирательная комиссия Армении признала недействительными итоги парламентских выборов на избирательном участке 12/13. О случившемся проинформировала пресс-служба ЦИК. Это уже третий подобный участок.

Как выяснилось, в день голосования там отсутствовал избирательный бюллетень под номером 8. Согласно решению комиссии, число проголосовавших на этом участке (809 человек) было зафиксировано «в качестве суммарного размера неточностей».

Все материалы с данной точки уже направлены в прокуратуру. Ранее ЦИК установил, что на двух других участках произошли нарушения, способные серьёзно повлиять на итоги волеизъявления. Результаты оттуда также отменили в ходе внеочередного заседания.

После этого ряд политиков и общественных деятелей высказали мнение о причине таких шагов. Прозвучали заявления, что аннулирование голосов продиктовано стремлением не допустить в новый парламент оппозицию и обеспечить правящей партии конституционное большинство.

Парламентские выборы в стране состоялись 7 июня. По предварительным данным со всех 2005 участков, лидирует «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна с 49,825% голосов. Далее следует блок «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна, набирающий 23,281%. Замыкает тройку блок бывшего президента Роберта Кочаряна «Армения» с 9,934%. Партия Гагика Царукяна «Процветающая Армения» получает 3,996% и не преодолевает проходной барьер. Явка избирателей составила 58,97%.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что выборы в Армении не могут считаться легитимными, поскольку премьер-министр Никол Пашинян пытается устранить с политической арены всех соперников. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова добавила, что в Ереване вместо цивилизованной предвыборной гонки наблюдалась борьба с демократическими процедурами.