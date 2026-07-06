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Регион
6 июля, 12:39

Пашинян заверил Мишустина в намерении Армении развивать отношения с Россией

Никол Пашинян. Обложка © Life.ru

Никол Пашинян. Обложка © Life.ru

Армения намерена и дальше укреплять сотрудничество с Россией. Об этом премьер-министр республики Никол Пашинян заявил на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным в Екатеринбурге.

«Как до выборов, так и после выборов мы настроены на дальнейшее развитие наших отношений с Россией», — сказал он.

Пашинян выложил видео из Екатеринбурга после прибытия на «Иннопром»
Пашинян выложил видео из Екатеринбурга после прибытия на «Иннопром»

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не стремится к ухудшению отношений с Москвой и не ставит перед собой такой задачи. При этом он отметил, что внешняя политика страны строится исходя из национальных интересов.

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Милена Скрипальщикова
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