Пашинян заверил Мишустина в намерении Армении развивать отношения с Россией

Армения намерена и дальше укреплять сотрудничество с Россией. Об этом премьер-министр республики Никол Пашинян заявил на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным в Екатеринбурге.

«Как до выборов, так и после выборов мы настроены на дальнейшее развитие наших отношений с Россией», — сказал он.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не стремится к ухудшению отношений с Москвой и не ставит перед собой такой задачи. При этом он отметил, что внешняя политика страны строится исходя из национальных интересов.