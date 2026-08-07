«Позорный процесс»: Судья по делу Католикоса всех армян Гарегина II взял самоотвод

В Армении у здания суда собрались сотни верующих, чтобы встретить Католикоса всех армян Гарегина II. Люди аплодировали священнослужителю и скандировали: «Ваше Святейшество». Он прибыл на заседание вместе с шестью членами Верховного духовного совета.

Впервые в истории страны и Армянской апостольской церкви священнослужители такого уровня предстали перед судом. Дело возбуждено по обвинению в препятствовании исполнению судебного акта в связи с лишением сана бывшего священника.

Однако судья Акоп Манукян, которому было поручено это дело, взял самоотвод. Адвокат Ара Зограбян сообщил, что судья объяснил своё решение тем, что ранее получал от него лицензию. По мнению защитника, это не является основанием для отвода, однако судья поступил так, чтобы не вызывать подозрений. Зограбян приветствовал этот шаг, заявив, что судья «отказался быть частью позорного процесса».

Дело против Католикоса и шести епископов было направлено в суд прокуратурой Армении 29 июля 2026 года. Обвинения связаны с лишением сана священника Армана Сарояна. Отношения между премьер-министром Николом Пашиняном и Армянской апостольской церковью обострились ещё в 2020 году, а в последние месяцы Пашинян фактически открыто выступает за смещение Гарегина II, который по церковному уставу избирается на пожизненный срок.

Напомним, Католикос всех армян Гарегин Второй и шесть членов Высшего духовного совета впервые предстанут перед судом. Предварительное заседание назначено на 7 августа в 15:00 в суде Армавирской области. Дело касается воспрепятствования исполнению судебного решения по трудовому спору с бывшим священнослужителем Арманом Сарояном.