Голубь мира не взлетел у Пашиняна: В РПЦ увидели тревожный знак — «Это не случайность»

Неудачная попытка армянского премьера Никола Пашиняна выпустить белого голубя на встрече с избирателями может быть не просто курьёзом, а символичным знаком. Такую оценку в беседе с Life.ru дал протоиерей Виталий Рыбаков, клирик храма Скоропослушницы города Рыбное.

Я бы сказал словами наших предков, что ничего случайного не происходит. Виталий Рыбаков Протоиерей

Он напомнил, что традиция выпускать голубей встречается у разных сообществ — как религиозных, так и светских. При этом каждый вкладывает в такой жест свой смысл. Например, в христианстве голубь имеет особое значение. Именно в образе этой птицы, как говорится в Священном Писании, явился Святой Дух при крещении Иисуса Христа. Поэтому в христианской традиции выпуск голубей связывают с миром, свободой и духовным смыслом. В частности, в православии голубей принято отпускать на Благовещение.

«И в данном случае то, что произошло с президентом Армении, это тоже не случайно. Почему? Потому что он покусился на то, что свято для его собственного народа», — подчеркнул наш собеседник.

Рыбаков подчеркнул, что православные христиане воспринимают Армянскую церковь как древнехристианскую и древнеапостольскую, сохранившую преемство от апостолов — учеников Иисуса Христа. По его словам, расхождения между Русской православной церковью и Армянской церковью носят в основном догматический характер и являются минимальными. У этих церквей, как отметил клирик, очень много общего, а некоторые мыслители называют Армянскую и Коптскую церкви древнеправославными.

Священник заявил, что неудача Пашиняна с голубем, на его взгляд, напрямую связана с его действиями в отношении Армянской церкви. По словам Рыбакова, православные христиане воспринимают агрессивные шаги и гонения против Армянской апостольской церкви как действия против самого Христа.

Именно поэтому, считает протоиерей, произошедшее с Пашиняном «не случайно».

Ему бы стоило лично обратить на это пристальное внимание и переоценить свои действия в отношении Армянской апостольской церкви. Виталий Рыбаков Протоиерей