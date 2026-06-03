Пашинян дважды оконфузился, выпуская голубя на встрече с избирателями

Премьер-министр Армении Никол Пашинян снова попал в просак. На встрече с избирателями в Гегаркуникской области он попытался красиво выпустить в небо белого голубя — символ мира, надежды и прочих высоких смыслов.

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Но символизм быстро рассыпался. Пашинян подбросил птицу в воздух, однако та лететь не стала и начала падать. Премьеру пришлось ловить голубя обратно, чтобы церемония не закончилась совсем уж жалко.

После первой неудачи политик решил попробовать ещё раз. Итог оказался не лучше: голубь снова отказался изображать торжественный момент и рухнул рядом, будто сам хотел поскорее завершить этот спектакль. В итоге вместо красивого жеста получился очередной публичный конфуз.