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3 июня, 12:44

Пашинян дважды оконфузился, выпуская голубя на встрече с избирателями

Обложка © Telegram/Karabakh Today

Обложка © Telegram/Karabakh Today

Премьер-министр Армении Никол Пашинян снова попал в просак. На встрече с избирателями в Гегаркуникской области он попытался красиво выпустить в небо белого голубя — символ мира, надежды и прочих высоких смыслов.

Видео © Telegram/Karabakh Today

Но символизм быстро рассыпался. Пашинян подбросил птицу в воздух, однако та лететь не стала и начала падать. Премьеру пришлось ловить голубя обратно, чтобы церемония не закончилась совсем уж жалко.

После первой неудачи политик решил попробовать ещё раз. Итог оказался не лучше: голубь снова отказался изображать торжественный момент и рухнул рядом, будто сам хотел поскорее завершить этот спектакль. В итоге вместо красивого жеста получился очередной публичный конфуз.

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В последнее время Пашинян, похоже, окончательно вошёл во вкус публичного хамства. На встречах с избирателями он ведёт себя уже не как политик, а как раздражённый начальник, которому мешают неудобные вопросы. Недавно премьер приказал вывести из толпы женщину, позволившую себе с ним не согласиться. А до этого срывался на другую гражданку и даже переходил к угрозам. Теперь её вынуждают уйти с работы. Не лучше выглядит и другой эпизод в Ереване, где после спора с Пашиняном на предвыборной встрече задержали мужчину. Сам премьер не выдержал диалога, оскорбил оппонента и выкрикнул, что такие, как он, должны были погибнуть ещё в Карабахе.

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Николь Вербер
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