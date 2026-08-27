«Что мне ответить?»: Пашинян объяснил, почему вычеркнул Россию из стратегических партнёров

Никол Пашинян объяснил отсутствие России в списке стратегических партнёров Армении в новой программе правительства событиями сентября 2022 года. По его словам, после конфликта на армяно-азербайджанской границе возникли вопросы к выполнению Москвой и ОДКБ обязательств в сфере безопасности.

«Если бы я написал так [в программе развития], то вы спросили бы, почему тогда Россия и ОДКБ в 2022 году не выполнили свои договорные обязательства. Что мне ответить?» — заявил армянский премьер.

При этом в программе правительства Армении на 2026–2031 годы говорится о продолжении диалога с Россией и развитии взаимовыгодного сотрудничества с учётом новых условий в регионе.

Ранее стало известно, что на саммите ОДКБ 11 ноября в Москве могут рассмотреть вопрос о лишении Армении права голоса из-за отказа Еревана участвовать в работе организации. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин отметил, что неучастие в деятельности структуры не освобождает страну от выполнения финансовых обязательств.