Путин заявил об отсутствии проблем с численностью войск в зоне СВО

Президент России Владимир Путин заявил, что у ВС РФ нет проблем с количеством военнослужащих в зоне проведения СВО. Его слова прозвучали на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.

«С точки зрения наличия военнослужащих у нас здесь никаких проблем нет», — сказал глава государства.

По словам Путина, ситуация с численностью личного состава у противника складывается иначе. Он заявил, что потери ВСУ ежемесячно превышают возможности пополнения подразделений.

«У противника каждый месяц минус увеличивается. Количество потерь значительно больше, чем людей, которые поступают в результате насильственной мобилизации, возвращения из госпиталей», — отметил президент.

Путин добавил, что российская сторона продолжает следить за ситуацией с комплектованием войск и обеспечением подразделений необходимыми ресурсами.

Ранее Владимир Путин уже заявлял о ситуации с комплектованием российских войск и соотношении потерь сторон. В июне Life.ru писал, что президент оценивал ежемесячные потери ВСУ примерно в 40 тысяч человек, отмечая, что объёмы пополнения украинских подразделений, по его словам, не перекрывают потери.

До этого глава государства также говорил, что необходимости в массовой мобилизации в России нет, поскольку армию пополняют добровольцы.